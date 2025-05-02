Ahmet Mattia Minguzzi davasında dikkat çeken gelişme! Bilirkişi raporunda yeni detaylar

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Davada kritik bir gelişme daha yaşandı. 2 kişi için daha gözaltı kararı verilirken, ulaşılan bilirkişi raporunda dehşet olayın ayrıntılarına ulaşıldı. Hazırlanan bu detaylı rapor, davanın seyrini etkileyebilecek önemli bir delil olarak İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İşte detaylar...

Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 24 Ocak sabahı meydana gelen korkunç olayda, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi alışveriş yaparken saldırıya uğramıştı.

B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanan ve U.B.'nin de tekmelediği Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

KAMERA KAYITLARI OLAY ANINI SANİYE SANİYE GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri, olayın aydınlatılması için kritik öneme sahipti ve bu görüntüler bilirkişi tarafından titizlikle incelendi.

'SANIKLAR YALNIZ DEĞİLDİ'

Bilirkişinin hazırladığı ve mahkemeye sunulan raporda, kamera kayıtlarına göre saat 08.14 sıralarında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi ile tanıklar U.T ve D.A.D.'nin kamera açısına girdikleri belirtildi.

Bir dakika sonra, saat 08.15'te ise üzerinde siyah renk şişme yelek, gri renk kapüşon ve koyu renk pantolon bulunan ve A.D. isimli kişi olduğu değerlendirilen bir şahıs ile sanık B.B.'nin birlikte Minguzzi ve arkadaşlarının yanından geçtikleri görüldü.

Görüntülerde B.B.'nin daha sonra geri dönerek maktul ve arkadaşlarının yanına geldiği, aralarında bir tartışma yaşandığı ve sonrasında ayrıldıkları aktarıldı.

Ancak bu ayrılık uzun sürmedi. Saat 08.17'de sanık B.B.'nin tekrar kamera açısına girerek hızlı adımlarla maktul ve arkadaşlarının yanına yöneldiği tespit edildi.

Aynı saniyelerde A.D. ve soyadı bilinmeyen K. isimli iki kişinin de kamera açısına girdikleri raporda vurgulandı.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Rapora göre, saat 08.18'de B.B.'nin Minguzzi'ye yumruk attığı ve çevredeki vatandaşların araya girerek B.B.'yi uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Bu sırada olay yerinde diğer sanık U.B. ile A.D. ve K. isimli kişiler ve bazı tanıkların da bulunduğu belirtildi.

Hazırlanan bilirkişi raporunda, saat 08.19'da B.B.'nin yeniden kamera açısına girdiği ve sağ elinde bıçakla koşarak maktul Minguzzi'nin yanına geldiği ifade edildi.

Bu sırada sanık U.B. ile A.D. ve K. isimli kişilerin de B.B.'yi takip ettikleri raporda yer aldı.

Bir dakika sonra, saat 08.20'de ise B.B.'nin maktul Minguzzi'yi altı kez bıçakladığı, bu esnada sanık U.B. ile A.D. ve K. isimli kişilerin de B.B.'yi takip etmeye devam ettiklerine dikkat çekildi.

Olayın ardından yaşananlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Minguzzi'yi bıçaklayan B.B.'nin olay yerinden tek başına kaçarak pazar yeri dışına çıktığı belirlendi.

Minguzzi'ye tekme atan diğer sanık U.B.'nin ise A.D. ve K. isimli kişilerle bir araya geldikten sonra olay yerinden kaçtığı raporda açıkça ifade edildi.

Ayrıca, olayın hemen ardından çevrede bulunan vatandaşların yaralı Minguzzi'ye yardım etmeye çalıştığı ve saat 08.31'de olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin Minguzzi'yi ambulansla hastaneye kaldırdıkları bilgisi de bilirkişi raporunda yer aldı.

Hazırlanan bu detaylı rapor, davanın seyrini etkileyebilecek önemli bir delil olarak İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.