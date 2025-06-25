Ahmet Minguzzi davasında flaş gelişme! 1 sanığa tahliye talebi

Tüm Türkiye'nin takip ettiği Mattia Ahmet Minguzzi davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajların gönderilmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı, 1 sanığın tahliyesini talep etti.