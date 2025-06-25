Ahmet Minguzzi davasında flaş gelişme! 1 sanığa tahliye talebi

Tüm Türkiye'nin takip ettiği Mattia Ahmet Minguzzi davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajların gönderilmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı, 1 sanığın tahliyesini talep etti.
Kadıköy'de bulunan bit pazarına şehir eşkiyaları tarafından önce darp edilen ardından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni bir gelişme yaşandı. 15 yaşındaki Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajların gönderilmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısının talebi belli oldu.
Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 1 sanığın tahliyesine, 1 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.