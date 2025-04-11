Ahmet Minguzzi'nin annesine kan donduran mesajlar! 'Mezarını kazıp cesedinin üzerine işeyeceğiz'

Kadıköy'de pazarda 'pardon kardeşim' dediği için öldürülen vahşice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin ilk duruşması dün görüldü. 2 cani hakim karşısına çıktı. Davadan önce Ahmet'in mezarı tahrip edildi, aileye tehdit mesajları yağdı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, anne Yasemin Minguzzi'ye gelen dehşete düşüren tehdit mesajlarını paylaştı.

"MEZARINA İŞEYECEĞİZ"

Anne Minguzzi'ye gelen mesajlar kan dondurdu. Saldırganlardan biri, "Oğlunun tabutunun yanında olacağım. Mezarının yerini biliyoruz. Emanetleri doldurduk, hazır bekleyin. Oğlunun mezarına işeyeceğiz. Oğlunun mezarını kazıp cesedine tüküreceğiz, mezarına kusacağız" diyerek küfürler yağdırdı.

"EVLADINI KATLETTİĞİNİZ BİR ANNEYE NASIL BÖYLE MESAJLAR ATIYORSUNUZ?"

Rezan Epözdemir tüyleri diken diken mesajları bu notla paylaştı:

"Bunlar biraz önce evladı katledilen Müvekkil Yasemin Minguzi'nin telefonuna gelen mesajlar. Bu mesajları da arkadaşlarımız şimdi Savcılık dosyasına sunuyor. Ahlaksız müptezeller, siz İnsan mısınız? Evladını katlettiğiniz bir anneye nasıl böyle mesajlar atıyorsunuz?"

