TGRT Haber
25°
Ahmet Ümit'ten Ayfer Tunç'a: Çok sayıda edebiyatçı İsrail katliamına 'Artık yeter' dedi

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliam politikasına "Artık yeter" diyen 250 yazar ve edebiyatçı bildiri yayımladı. Ahmet Ümit, Ayfer Tunç, Buket Uzuner ve Yekta Kopan'ın da bulunduğu çok sayıda isim Gazze için imza attı.

Ahmet Ümit'ten Ayfer Tunç'a: Çok sayıda edebiyatçı İsrail katliamına 'Artık yeter' dedi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 22:55
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 22:55

Gazze'de insanlık suçu işleyerek yürüten 'e tepki gösteren yazar ve edebiyatçılar ortak açıklamalarını duyurdu.

Filistinli şair ve yazar Mahmud Derviş'in şiirinden "Nereye gitmeliyiz bu son sınırdan sonra/Göklerin sonuncusundan sonra nereye uçar kuşlar/Son rüzgardan sonra nerede uykuya dalar bitkiler?" alıntısıyla başlayan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Artık yeter! Bu yıkım durmalı! Gazze'yi ne uluslararası anlaşmalar, ne bu anlaşmaları imzalamış devletler, ne demeçler kurtarabildi. Yıkımı, İsrail'in işgalci, soykırımcı saldırganlığı, küresel güç ve çıkar peşinde olanlar yarattı ve destekledi. Savaş tüccarları karlarını artırdı, ticaretten para kazananlar sustu. Katliam iki yıldır aralıksız sürüyor. Gazze'den geriye kalan bir şehir mi bilmiyoruz ama her taş, her fısıltı, her duman biziz, insanlık adına ne varsa o."

Açıklamada imzası bulunan isimler arasında Ahmet Ümit, Ayfer Tunç, Buket Uzuner, Erendiz Atasü, Haydar Ergülen, Latife Tekin, Murat Gülsoy, Oya Baydar ve Yekta Kopan da yer aldı.

Macron duyurdu! Fransa Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
