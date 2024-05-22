Aile Bakanlığı üç çocuk kitabı hakkında karar verdi! Resmi Gazete'de yayınlandı

22 May 2024 01:54 - Güncelleme : 22 May 2024 01:55

Resmi Gazete'nin 22 Mayıs tarihli ilanlar bölümünde üç çocuk kitabı hakkında 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir oluşturacağı görüşüyle oy birliğiyle sınırlama kararı duyuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurul kararıyla ilan edilen kitaplar şöyle:

DİSNEY ESRARENGİZ KASABA GÜNLÜK 3

Alex Hirsch tarafından yazılan, Derya Din tarafından çevirisi yapılan, Beta Kids Yayıncılık tarafından 2020 yılında basımı yapılan “ Disney Esrarengiz Kasaba Günlük 3” isimli kitabın 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu kapsamında Kurulumuzca re’sen incelenmesi neticesinde; kitabın içerisinde yer alan bazı ifade, görsel ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir oluşturacağına, bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

FARKLI OLMAYA CESARET EDEN ERKEK ÇOCUKLARINA HİKAYELER

Ben Brooks tarafından yazılan, Quinton Winter tarafından resimlenen, Sabire Pınar Acar tarafından çevirisi yapılan, Eksik Parça Yayınları tarafından basımı yapılan Farklı Olmaya Cesaret Eden Erkek Çocuklarına Hikâyeler” (Farklı Olmaya Cesaret Eden -O Müthiş- Erkek Çocuklarına –Gerçek- Hikâyeler) isimli kitabın 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu kapsamında Kurulumuzca re’sen incelenmesi neticesinde; kitabın içerisinde yer alan bazı ifade, görsel ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir oluşturacağına, bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YARAMAZ EVİN YENİ MİSAFİRLERİ

Colleen Rowan Kosinski tarafından yazılan, Valeria Docampa tarafından çizerliği yapılan, Özge Ceren Hacıosmanoğlu tarafından çevrilen, Yakamoz Yayınları tarafından yayımlanan “Yaramaz Evin Yeni Misafirleri ” isimli kitabın 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu kapsamında Kurulumuzca re’sen incelenmesi neticesinde; kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir oluşturacağına, bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.