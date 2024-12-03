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Aile hekimleri greve gitti! Yeni yönetmeliği protesto ediyorlar

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 09:19 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:24
Aile hekimleri greve gitti! Yeni yönetmeliği protesto ediyorlar

Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan yeni yönetmeliği protesto eden hekimler, kasım ayı başında 3 gün iş bırakmıştı. Türk Tabipler Birliği, bu kez 5 günlük grev kararı aldıklarını duyurdu.

Her gün milyonlarca vatandaşın ziyaret ettiği aile hekimleri​, yürürlüğe konulan “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" protesto ediyor. Konuyla ilgili açıklama Türk Tabipleri Birliği’nden gelirken vatandaşlar grev ile ilgili detayları araştırıyor. İşte Aile hekimleri ve sağlık ocaklarının 3 Aralık’taki durumuna dair ayrıntılar…

Aile hekimleri greve gitti! Yeni yönetmeliği protesto ediyorlar - 1. Resim

TTB'DEN AÇIKLAMA GELDİ 

Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) yapılan açıklamada 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında hekimlerin ülke genelinde 5 gün iş bırakacağı duyuruldu. 

TTB’den yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı'nı Uyarıyoruz Bu gidişi kabul etmiyoruz. "Eziyet Yönetmeliği" geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir. Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Aile hekimleri greve gitti! Yeni yönetmeliği protesto ediyorlar - 2. Resim

AÇIK OLSA BİLE ÇALIŞMAYACAKLAR

Bu kapsamda 3 Aralık Salı günü sağlık ocakları açık olsa bile aile hekimlerinin çalışmayacağı düşünülüyor.

TTB tarafından yapılan açıklamada aile hekimlerinin 2-6 Aralık tarihleri arasında grev yapacağı duyuruldu. Bu kapsamda aile hekimlerinin bugün yani 3 Aralık Salı günü çalışması beklenmiyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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