Aile içi kavga kanlı bitti! Eşini ve çocuklarını bıçaklayarak kaçtı 

21 Temmuz 2024 18:24 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 18:29

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İstanbul Ataşehir'deki Esatpaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 44 yaşındaki N.K.K., eşi T.K. ile evlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştü ve N.K.K., eşine bıçak çekti ve yaraladı. Kavga sırasında araya giren 8 ve 20 yaşındaki çocuklarını da bıçaklayan N.K.K., olayın ardından ardından aracına binip olay yerinden uzaklaştı.

ANNE AMELİYATA ALINDI

Çevredeki komşuların sesleri duyarak durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı T.K. ve çocukları, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. T.K., hastanede acil ameliyata alınırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.