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Aile içi kavga kanlı bitti! Eşini ve çocuklarını bıçaklayarak kaçtı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Temmuz 2024 18:24 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 18:29

Ataşehir'de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eş arasında kavga çıktı. Kavgada N.K.K. isimli kişi eşini, 8 ve 20 yaşındaki çocuklarını bıçakla yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. 

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İstanbul Ataşehir'deki Esatpaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 44 yaşındaki N.K.K., eşi T.K. ile evlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştü ve N.K.K., eşine bıçak çekti ve yaraladı. Kavga sırasında araya giren 8 ve 20 yaşındaki çocuklarını da bıçaklayan N.K.K., olayın ardından ardından aracına binip olay yerinden uzaklaştı. 

Aile içi kavga kanlı bitti! Eşini ve çocuklarını bıçaklayarak kaçtı  - 1. Resim

ANNE AMELİYATA ALINDI

Çevredeki komşuların sesleri duyarak durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aile içi kavga kanlı bitti! Eşini ve çocuklarını bıçaklayarak kaçtı  - 2. Resim

Yaralı T.K. ve çocukları, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. T.K., hastanede acil ameliyata alınırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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