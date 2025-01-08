Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "pırlanta firmasıyla anlaşma" iddiasına cevap! Sosyal medyada gündem olmuştu

08 Ocak 2025 14:32 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 14:37

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "bir pirlanta firmasıyla anlaşma yapıldığı" iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Herhangi özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, medyada yer alan "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir pırlanta firması ile anlaşma​ yaptı" iddialarını yalanlayarak, "Bahse konu firma ile Bakanlığımız arasında yapılan herhangi özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir" ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan, bazı basın yayın organları ve sosyal medya​ hesaplarında "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir pırlanta firması ile anlaşma yaptı" iddialarına yönelik açıklama yapıldı.

'SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Belirli dönemlerde kamu kurumlarına çeşitli firmalar tarafından farklı indirimlerin yer aldığı bilgilendirmeler gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu indirim/promosyon teklifleri genel bir uygulama dahilinde personele bilgilendirme amacıyla gönderilir. Bahse konu firma ile Bakanlığımız arasında yapılan herhangi özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir."