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Ailesi haber alamıyordu... Yaşlı adam silahla vurulmuş halde bulundu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Aralık 2024 15:51 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:57
Ailesi haber alamıyordu... Yaşlı adam silahla vurulmuş halde bulundu

Ankara'da 57 yaşındaki İbrahim Öztaş'tan ailesi haber alamayınca ekiplere başvurdu. Yaşlı adam bir gün sonra silahla başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara'nın Altındağ​ ilçesinde Gicik köyünde meydana gelen olayda; bir gündür kendisinden haber alamayan 57 yaşındaki İbrahim Öztaş'ın ailesi, ekiplere başvurdu.

Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Öztaş'ı mahalledeki su deposunun bahçesinde başından ve çenesinden tabanca​ ile vurulmuş halde buldu.

Ailesi haber alamıyordu... Yaşlı adam silahla vurulmuş halde bulundu - 1. Resim

YANINDAKİ SİLAH İNCELEMEYE ALINDI

Öztaş'ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kuruma götürüldü. Bahçede bulunan tabancaya ise kriminal inceleme yapılacağı öğrenildi.

Ailesi haber alamıyordu... Yaşlı adam silahla vurulmuş halde bulundu - 2. Resim

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Öztaş'ın cenazesi bugün toprağa verilirken, şüpheli Ercan D. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Öztaş'ın kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumunca hazırlanacak raporun ardından netleşeceği aktarıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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