Ailesi haber alamıyordu... Yaşlı adam silahla vurulmuş halde bulundu
Ankara'da 57 yaşındaki İbrahim Öztaş'tan ailesi haber alamayınca ekiplere başvurdu. Yaşlı adam bir gün sonra silahla başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Gicik köyünde meydana gelen olayda; bir gündür kendisinden haber alamayan 57 yaşındaki İbrahim Öztaş'ın ailesi, ekiplere başvurdu.
Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Öztaş'ı mahalledeki su deposunun bahçesinde başından ve çenesinden tabanca ile vurulmuş halde buldu.
YANINDAKİ SİLAH İNCELEMEYE ALINDI
Öztaş'ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kuruma götürüldü. Bahçede bulunan tabancaya ise kriminal inceleme yapılacağı öğrenildi.
İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?
Öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Öztaş'ın cenazesi bugün toprağa verilirken, şüpheli Ercan D. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Öztaş'ın kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumunca hazırlanacak raporun ardından netleşeceği aktarıldı.