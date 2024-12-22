Ailesine kızan çocuk balkondan atladı! Kötü arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermediler

22 Aralık 2024 17:57 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 18:10

Samsun İlkadım'da ailesiyle tartışan genç balkondan atladı. Ailesinin kötü alışkanlıkları olan arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermeyip kapıyı kilitleyince gencin yaptığı hareket aileyi dehşete düşürdü.

Samsun’un İlkadım ilçesinde, ailesinin dış kapıyı kilitlemesi nedeniyle evden çıkamayan 15 yaşındaki H.I.A., ikinci kattaki balkondan atlayarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Kılıçdede Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu H.I.A.’nın ailesi, çocuğun arkadaşlarının kötü alışkanlıkları olabileceğinden endişelenerek evin dış kapısını kilitledi. Evde ablası ve diğer kardeşleriyle birlikte kalan H.I.A., evden çıkmak için balkondan atladı. Düşme sonucu yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi veren kardeşleri, ailesinin H.I.A.’nın evden kaçmaması için dış kapıyı kilitlediğini, ancak onun balkondan atlayarak dışarı çıkmaya çalıştığını belirtti. H.I.A. ise kıyafetinin balkondan düştüğünü ve onu almak için peşinden atladığını öne sürdü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.