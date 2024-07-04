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Ailesine kurşun yağdırmıştı! Olayda mide bulandıran 'cinsel istismar' detayı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Temmuz 2024 16:14 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:30
Ailesine kurşun yağdırmıştı! Olayda mide bulandıran &#039;cinsel istismar&#039; detayı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek ağır yaralayan babayla ilgili mide bulandırıcı detaylar ortaya çıktı. Babanın 2 yıl boyunca 14 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunduğu ve bu olayla ilgili yargılandığı öğrenildi.

Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'taki sitesinde yaşanan olayda, 42 yaşındaki  S.K, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek eşi, oğlu İ.K. ve kızı Y.K.'ya ateş yağdırdı. Korkunç olayda, anne S.K. ile kızı ağır yaralandı. Uzaklaştırma kararı bulunan cani koca, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. 

CİNSEL İSTİSMAR DETAYI 

Olaya ilişkin detaylar bugün oraya çıktı. Baba S.K.'nin 2021 ile 2023 yılları arasında 14 yaşındaki kızı Y.K.'ye defalarca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilirken, konuya ilişkin dava açıldığı ve babanın yargılandığı bilgisine ulaşıldı. Babanın çocuğuna karşı cinsel istismar suçundan bugün duruşması olduğu, davadan bir gün önce ailesine faciayı yaşattığı öğrenildi.

Ailesine kurşun yağdırmıştı! Olay mide bulandıran 'cinsel istismar' detayı - 1. Resim 

Bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinsel istismar suçuna ilişkin dava görülürken, S.K.'nin gözaltında bulunması, mağdur ve müştekilerin hastanede olması sebebiyle duruşma ertelendi.

Ayrıca baba S.K.'nin önceki ifadelerinde arkadaşları ile görüşmesini kısıtladığı için kızının kendisine iftira attığını söylediği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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