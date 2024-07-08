Ailesini rehin aldı sandılar, ortalık dakikalar içinde karıştı: Özel harekat bölgeye sevk edildi

08 Temmuz 2024 16:59 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:00

Ankara'nın Keçiören'in ilçesinden yaşanan olayda; 26 yaşındaki A.O., önce kendini eve kilitledi. Ardından evinin penceresinden eline ne geçerse sokağa atmaya başladı.

Suç kaydı da olduğu belirlenen A.O.'nun benzer olaylara da adı karıştığı öğrenildi. Kendine zarar vereceğini de söyleyen A.O.'yu gören vatandaşlar, olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ EVE GİRDİ

A.O.'nun ailesini de rehin aldığı iddia edilirken, Özel Harekat Polislerinin evin içerisine girmesiyle gerçek ortaya çıktı. Kimseyi rehin almayan A.O., ekipler tarafından göz altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.