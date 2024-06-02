Ailesiyle pikniğe gitmişti: 10 yaşındaki Seher'den acı haber geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Haziran 2024 22:11 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 22:15
Batman'da aileleriyle beraber pikniğe giden iki çocuk Batman Çayı'na düştü. 14 ve 10 yaşlarındaki kızların birinden kötü haber geldi.
Batman'da aileleriyle gittikleri piknikte çaya düşen iki kız çocuğundan biri olan 10 yaşındaki Seher'in cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Şerbetli köyü yakınlarında aileleriyle birlikte Batman Çayı kenarına pikniğe giden Beyzanur Akman (14) ile Seher Basutçu (10) çaya düştü. Çocukları kurtarmaya çalışan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Beyzanur sudan baygın çıkartılırken, Seher’in cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı