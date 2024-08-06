AJet uçağında bu kez de hidrolik arıza! Pilot ve kule alarma geçti: "Yüksek süratle yaklaşma olacak"

06 Ağustos 2024 16:16 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 16:33

Bilgisayar ve telefonların en önemli parçası, artık Türkiye'de üretilebiliyor

Bilgisayar ve telefonların en önemli parçası, artık Türkiye'de üretilebiliyor

A Jet Havayolları'nın VF-3047 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağında yaşanan arıza yolcuları tedirgin etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçakta hidrolik arıza meydana geldi.

Yolcuların panik yaşadığı olayda, pilot Hava Trafik Kontrol Kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi. TC-JFH kuyruk tescilli uçak arıza nedeniyle havada bir süre tur attı. Olumsuz bir duruma karşı ARFF ekipleri piste hazır bekletildi. Gerekli kontrollerin ardından uçak saat 08.57'de inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi. O onlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

"YÜKSEK SÜRATLE YAKLAŞMA OLACAK"

İşte o telsiz konuşmaları:

Pilot: "Bilgi paylaşmak istiyorum. Hidrolik arızamız var şuanda. Yüksek süratle yaklaşma olacak. Kuleye de bilgi verirseniz"

Kontrolör: "Teşekkür ediyorum bilgi veriyoruz"

VATANDAŞLARI TEDİRGİN EDEN AJET VAKALARI

Öte yandan AJet'te yaşanan arızalar ve şikayetler vatandaşları oldukça tedirgin etmeye başladı. Dün İstanbul-Erzurum seferinde valizlerin Erzurum'da unutulması, Trabzon-Bursa uçuşun iniş takımlarının açılmaması, Ankara-Ercan seferinde yanlış havalimanına iniş yapılması oldukça tepki çekmişti.