01 Ağustos 2024 09:34 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:43

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ölümden döndü.

Ankara-Eskişehir yolunda meydana gelen kazada panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KONTROL AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada çarpmanın etkisiyle omzundan darbe alan Aydemir, kontrol amaçlı Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Aydemir'i hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, kazadan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Başkanımız ivedi şekilde Eskişehir Şehir Hastanemizde tedavi altına alındı ve bizler de kendisini ziyaret ettik. Çok şükür durumu iyi. Çok büyük geçmiş olsun. Rabbim beterinden muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.