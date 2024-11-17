AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı! Açıklama geldi

17 Kasım 2024 13:35 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 13:48

İstanbul'da dün gece saatlerinde AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti​ İstanbul İl Başkanı​ Osman Nuri Kabaktepe​, dün gece AK Parti Beylikdüzü​ İlçe Başkanlığı'na yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

"MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu hain saldırıyı planlayanlar ve destekleyenler hakkında hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kararlılıkla ifade etmek isterim"

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA VE AZİMLE DEVAM EDECEĞİZ""

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Ömer Çolak da saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Saldırıyı kınadıklarını belirten Çolak, Bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlere ve onları destekleyen odaklara açıkça ifade ediyoruz ki ülkemiz ve Beylikdüzü için mücadelemize kararlılıkla ve azimle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.