AK Parti İl Başkanlığı binasında satırlı saldırı! Camları kırdı, içeri girdi!

05 Kasım 2024 18:06 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 18:11

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasında korku dolu dakikalar yaşandı. Eline satır alan bir kişi binanın kapısının camlarını satırla kırdı ve içeri girdi. Polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binası çalışanları saldırıya uğradı. Sabah saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'ndaki meydana gelen olayda binanın camları satırla kırıldı.

30 yaşında ve isminin Bilen Balta olduğu öğrenilen bir kişi elindeki satırla AK Parti İl Başkanlığı yönetiminin olduğu binanın kapısına dayandı. Zilini çaldığı kapıyı açtıramayınca satırla kapının camlarını kırarak içeri girdi. Binada bulunanlara küfür ve hakaretler yağdırdı. Bina içindekiler korku dolu anlar yaşarken bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Şüpheli polis tarafından ikna edilip gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsın sorgusu devam ederken olayı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.