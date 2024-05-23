Tribün lideri çatışmada hayatını kaybetti

23 May 2024 09:43 - Güncelleme : 23 May 2024 09:52

İzmir’in Buca ilçesinde dün 23.00 sıralarında Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan bir kıraathanenin önünde silahlı çatışma yaşandı.

"HUSUMET" İDDİASI

Edinilen bilgiye göre, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Altın (54), 35 AET 011 plakalı hafif ticari aracıyla, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Bucaspor'un taraftar gruplarından BucaFanClub Kurucusu Evren Yiğit'in (43) bulunduğu noktaya geldi.

Altın, tabancasıyla Evren Yiğit'e ateş ederken bu esnada kimliği öğrenilemeyen bir kişi de kıraathaneden kendisine ateş etti. Meydana gelen silahlı kavgada kıraathanede bulunduğu öğrenilen D.O.F. adlı bir kişi de bacağından vuruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından bölgeye olay yeri bandı gerilirken yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın bulunduğu yerde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Evren Yiğit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yiğit'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Meydana gelen olayda yaralanan Kemal Altın ve D.O.F.'nin tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.