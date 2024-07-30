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AK Parti milletvekili Muammer Avcı kalp krizi geçirdi: Yoğun bakımda

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 15:27 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:32
AK Parti milletvekili Muammer Avcı kalp krizi geçirdi: Yoğun bakımda

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı kalp krizi geçirdi. Avcı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, kalp krizi geçirdi. Avcı, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğum bakıma alındı. 

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Burak Bahadır, Avcı’nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu, bir süreyle yoğun bakımda kalacağını açıkladı.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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