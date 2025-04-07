Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten DEM Parti açıklaması: Erdoğan-DEM görüşmesi bu hafta olabilir

AK Parti MYK 1 aylık aranın ardından bugün gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Birçok sıcak konunun masaya yatırıldığı toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. "Terörsüz Türkiye süreci MYK'da masadaydı" diyen Çelik, Gazze'de devam eden zulüm hakkında da konuştu. CHP lideri Özgür Özel'e 'cunta' ifadesinden tepki gösteren Ömer Çelik, hukuki olarak harekete geçileceğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten DEM Parti açıklaması: Erdoğan-DEM görüşmesi bu hafta olabilir
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 17:43

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Özgür Özel ve DEM Parti ile ilgili sorulara cevap verdi.

"İNSANLARIN ÖLÜME TERK EDİLMESİ İLE KATLİAM SÜRMEKTE"

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

TBMM parti grubu değerlendirmeleri yapılacak. Kapsamlı sunumlar MYK’da yapılıyor. Sayın cumhurbaşkanımız talimatlarını MYK üyelerine iletti. Terörsüz Türkiye gündemi ile ilgili hassasiyetlerini ortaya koydu. Gazze’deki durumu da yakından takip ediyoruz. İnsani meselemiz olmaktan çıkmayacağını ifade ediyorum. Sayın cumhurbaşkanımız diplomasi trafiğini takip ettiriyor. İnsanların ölüme terk edilmesi ile katliam sürmekte. Netanyahu hükümeti soykırım şartlarını aşan tabloyu gerçekleştirdiğini görüyoruz.

'BAHÇELİ HASTA YATAĞINDA DA TAKİPTEYDİ'

Sayın Devlet Bahçeli tekrar göreve başladı, memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Devlet Bahçeli’nin istirahat sürecinde bile terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması çok önemliydi. Sayın cumhurbaşkanımız da terörsüz Türkiye için devlet kurumlarının senkronize bir şekilde çalıştığını ifade etmiştir. Yeni aşamaları hep birlikte göreceğiz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten DEM Parti açıklaması: Erdoğan-DEM görüşmesi bu hafta olabilir

ÖZGÜR ÖZEL’E ‘CUNTA’ TEPKİSİ

Hiçbir şekilde bu vatandaşımız tarafından kabul görmemiştir. CHP yönetimi eliyle giderek marjinalleşen siyasetin içerisine mahkum etmiştir. En son olarak büyük bir demokrasi siyaset hatası yaparak Özgür Özel hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı hiçbir şekilde yanımızdan geçmeyecek birtakım ifadelerle etiketlemeye çalıştı. Bu etiketlemeyi yaparken kendi zihnindeki, kendi siyasi hayatlarındakini yansıtıyorlar.

Hükümetimize dönük olarak Cunta yönetimi ifadesi kullanılması CHP yönetiminden seçilmiş iradeye saygısızlığın bir neticesi olarak ortaya çıktı. Madem bu cunta yönetimi bahsini açıyor. O zaman bu konuya eğilmekte fayda var. Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP siyasi cuntacılığın doğrudan tahrik unsuru olmuştur ya da ortaya çıkan bütün cuntalar karşısında destek vermiştir.

Sadece Cumhurbaşkanımıza dönük değil bizden önce güçlü halk iradesi ile seçilmiş bütün yönetimlere karşı CHP’nin yazılımlarının normal çıktısını bundan ibarettir. Millet iradesi ile kavgalı bir yazılımdır. Şimdi bu göreve başladığı dönemlerde de Özgür Özel normalleşmeden bahsetti, normalleşmeden geldiği nokta dışarıdaki odaklara dilekçe yazmaktan ibarettir. Dışarıdaki odaklara Türkiye’yi şikayet etmekten ibaretti.

Temel mesele CHP’nin kendisinde olan sıfatları başkasına yapıştırmaya çalışması, başkalarının sıfatlarını Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde engellemeye çalışmasından ibarettir. Hukuki karşılığı da partimiz tarafından verilecektir.

CHP'NİN ANTALYA DİPLOMASI FORUMU İDDİASI

Bu gerçekten CHP'deki iddialar konusunda bu kadar çürük temelde siyaset inşa etmeye çalışmaları ibret verici. Antalya Diplomasi Forumu yapılacak, bir tek kişi gelmeyeceğini ifade etti. Herhangi bir şekilde Türkiye ile teması kesme gibi bir durum yok. Türkiye her zaman en çok randevu talep edilen ülkedir. AB,Türkiye ile ilgili bir yere saplanmışlar ve hep aynı konuları konuşuyorlar. Biz de diyoruz ki, "Fasılları açalım, gereğini yerine getirmiyorsak, kapatırsınız". Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi genişleme konusundaki vizyonsuzlukları yüzündendir. Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili kısır döngüye girme sebepleri vizyonsuzlukla ilgilidir. Genişlemeden sorumlu komiser Türkiye'ye gelip derdini anlatabilirdi.

‘CHP TARİHİNDE GÖRÜLMÜŞ ŞEY DEĞİL’

Bugün gösterilen performans açısından baktığımızda siz milli irade ile seçilmiş hükümetimize karşı bu ifadeyi kullanıyor ama kendisi hayal kırıklığına uğradım diyerekten tutup yabancı odaklardan kendilerine sahip çıkılması için siyasi dilekçe yazmaya devam ediyor. Bu trajik durumdur biz rakibimizin bu hale düşmesini istemeyiz. CHP tarihinde görülmüş şey değildir. Bütün vatandaşlarımızı incitmektedir.

‘SAHTE SİYASET YAPANLARA CEVABIMIZI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Biz siyasi olarak bütün faaliyetlere cevap verdik. AK Partimizin bütün siyasi hayatı, hikayesi devlet hayatına ve millet hayatına çökmüş cuntaların tasfiyesinden ibarettir. Şimdi de bu şekilde kendi durumlarını örtbas etmek için kamuoyunda cevap veremedikleri sorulardan kaçmak için sahte siyaset yapanlara cevabımızı vermeye devam edeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten DEM Parti açıklaması: Erdoğan-DEM görüşmesi bu hafta olabilir

DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ

Ömer Çelik DEM Parti görüşmesinin bu hafta içerisinde olabileceğini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti MYK toplandı! Masada hangi konular var?
ETİKETLER
#erdoğan
#ak parti
#ömer çelik
#açıklama
#myk
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.