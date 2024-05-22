Ekipler, AK Parti ve CHP'li başkanlara cezayı kesti

22 May 2024 15:19 - Güncelleme : 22 May 2024 15:23

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün yere izmarit attığını tespit etti.

İki başkana da 'Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü' hakkındaki kanunda yer alan 'Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkların çevreye atılmaması' maddesi gereği ceza kesildi.

CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz(sol)-AK Parti İl Başkanı Suat Güner(sağ)

CEZALARI TEBLİĞ EDİLDİ

Her iki başkan da 578'er TL para cezası ödeyecek. Suat Güner ve Başkan Tahsin Mert Karagöz'e zabıta ekipleri cezaları tebliğ etti.