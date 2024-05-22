Ekipler, AK Parti ve CHP'li başkanlara cezayı kesti
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 May 2024 15:19 - Güncelleme : 22 May 2024 15:23
Bolu Belediyesi, yere izmarit attığı tespit edilen CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'e para cezası kesti.
Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün yere izmarit attığını tespit etti.
İki başkana da 'Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü' hakkındaki kanunda yer alan 'Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkların çevreye atılmaması' maddesi gereği ceza kesildi.
CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz(sol)-AK Parti İl Başkanı Suat Güner(sağ)
CEZALARI TEBLİĞ EDİLDİ
Her iki başkan da 578'er TL para cezası ödeyecek. Suat Güner ve Başkan Tahsin Mert Karagöz'e zabıta ekipleri cezaları tebliğ etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı