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 | Özge Sönmez

AK Parti'de tüzük değişikliği! 3 yeni başkanlık kuruluyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılacak tüzük değişikliğiyle Merkez Yürütme Kurulu'na üç yeni başkanlığın ekleneceğini açıkladı.

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AK Parti'de tüzük değişikliği! 3 yeni başkanlık kuruluyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 14:05

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, kongre kapsamında parti tüzüğünde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tüzük Değişikliği Komisyonunun çalışmalarını tamamladığını bildiren Yazıcı, Komisyonun hazırladığı parti tüzüğünün 81. maddesinde değişiklik öngören teklifi Kongre Başkanlık Divanına sunduklarını söyledi.

3 YENİ BAŞKANLIK KURULUYOR

Tüzük değişikliği kapsamında 3 yeni başkanlığın ihdas edildiğini bildiren Yazıcı, "Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının ismi 'Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu' şeklinde değiştiriliyor. 'Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı', 'Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı', 'Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı' olmak üzere 3 yeni başkanlık kuruluyor." bilgisini paylaştı.

Böylelikle AK Parti Sözcüsü ile Genel Sekreteri'nin de dahil olduğu AK Parti genel başkan yardımcılarının sayısı 16'dan 19'a çıkarılmış olacak. Yazıcı başkanlığındaki Tüzük Komisyonunda Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Genel Sekreter Fatih Şahin de yer almıştı.

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