AK Parti'den Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün için açıklama

AK Parti'den sosyal medyada Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ü hedef alan paylaşımlara tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Akgün’e en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz’ın Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in kılık kıyafetine yönelik sosyal medya paylaşımı tepki çekti. Korkmaz’ın geleneksel Anadolu kıyafetlerini hedef alan sözlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan çok sert tepki geldi. Göktaş, "Kadınlara yönelen bu hadsiz ve kendini bilmez zihniyeti asla kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz. Sadece kişisel bir saldırı değil aynı zamanda suç teşkil eden bu eylem için başlatılan hukuki sürece müdahil olacağız" dedi. Bakan Tunç, şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.