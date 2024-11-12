AK Parti'den İzmir'deki 5 kardeşin ölümü sonrası yeni düzenleme çağrısı

12 Kasım 2024 18:28 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 18:29

İzmir'de 5 kardeşin yangında ölümü sonrası TBMM'de konuşan AK Partili Özlem Zengin'den çağrı geldi. Çocukların devlet koruması alınmasına ailenin karşı çıktığını hatırlatan Zengin, bu konuda devletin elini güçlendirecek yaptırımların gelmesi gerektiğini savundu.

Selçuk'ta elektrikli sobadan çıkan yangında evde kilitli kalan 5 küçük çocuğun yaşamını yitirdiği olay tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ailenin ciddi geçim sıkıntısı çektiği bu sebeple devletin koruma altına almak istediği ancak ailenin karşı çıktığı öğrenildi. Bu gibi durumlara karşı devletin yaptırım gücünün artırılması teklifi geldi.

"DEVLETİN ELİ GÜÇLENDİRİLSİN" ÇAĞRISI

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların yeteri kadar bakılmadığını gördüğü için bu çocukların 5'ini de devlet korumasına almayı önermiş, aile bu öneriyi reddetmiş. Aileler buna müsaade etmiyorsa bunun karşısında, devletin, kamu kurumlarının elini güçlendiren bir düzenleme yapılması gerekiyor." dedi.

"HEPİMİZİN UTANCI OLMALI"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangının, herkesi derinden sarstığını söyledi.

Olayın sadece bir kaza değil, son dönemde toplumda ortaya çıkan bazı yapısal sorunların yansımasını olduğunu dile getiren Şahin, "Birçok anne baba maalesef geçim sıkıntısı nedeniyle ek iş yapmak, geceleri çalışmak zorunda kalıyor. İnsanımızın kaderi bu olmamalı. Belediye başkanlarının kişisel hesapları için milyonları harcadığı; devletin, koca şirketlerin milyarlarca liralık vergisini sildiği bir zaman diliminde bir annenin yavrularına bakmak için çöp toplamak zorunda kalması ve 5 yavrumuzun bu şekilde can vermesi hepimizin utancı olmalı." diye konuştu.