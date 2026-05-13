AK Parti'den şehit yakınları için yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak

AK Parti, şehit yakınları ve gazilerin sosyal haklarıyla ilgili yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini bu hafta TBMM Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor. Bir diğer kanun teklifi ise insani yardım sistemine ilişkin olacak.
Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan 14 maddelik teklif kapsamında, Terörle Mücadele Kanunu çerçevesindeki malul gaziler ile şehit yakınlarına yönelik sosyal hakların genişletilmesi amaçlanıyor.
Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; düzenlemeyle birlikte Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilecek. Ücretsiz seyahat hakkı ile vergi mevzuatındaki bazı düzenlemelerin “pozitif ayrımcılık” ilkesi çerçevesinde yeniden ele alınacağı belirtiliyor.
Teklif ile şehit yakını aylığının iki asgari ücret seviyesine çıkarılması planlanıyor. Hâlihazırda şehit yakınları 11 bin 858 lira aylık alıyor. Yeni düzenlemeyle aile başına iki asgari ücret kadar maaş bağlanacak. Şehidin anne ve babasına ayrı ayrı olmak üzere toplamda iki asgari ücret seviyesinde maaş verilecek.
Teklifte ayrıca şehit çocuklarına ilişkin yeni bir düzenleme de yer alıyor. Buna göre, 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının mevcut “şehit çocuğu” kimlikleri “onursal şehit çocuğu” kimliğine dönüştürülecek. Yeni kimlik kartıyla sağlanan hakların önemli bölümünün 25 yaş sonrasında da devam etmesi hedeflenirken, özellikle ücretsiz ulaşım ve seyahat hakkının korunacağı ifade ediliyor.
AK Parti’nin sunacağı ikinci teklif, Türk Kızılay ile ilgili. Teklifle, Türk Kızılay’ın uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan statüsü, amblem kullanım yetkisi ve denetim mekanizmasının iç hukukta daha güçlü bir yasal zemine oturtulması amaçlanıyor.
10 maddelik düzenleme ile hâlen yönetmelik ve tüzük düzeyinde bulunan birçok hüküm kanun seviyesine taşınacak. Böylece Türk Kızılay’ın afet yönetimi ile insani yardım alanındaki görev, yetki ve sorumlulukları daha net tanımlanacak.