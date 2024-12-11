AK Parti'li Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun yoğun bakıma kaldırıldı

11 Aralık 2024 15:02 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 15:29

Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan AK Parti'li başkan yoğun bakıma alındı.

Sinop​ Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun'dan üzen haber geldi. Kendine ait iş yerinde kaza geçiren Mehmet Uzun hastanelik oldu.

BEYİN KANAMASI​ GEÇİRDİ

AK Parti'li başkan Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren Uzun'a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Uzun'un tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun'un geçirdiği kazaya ilişkin Sinop Belediyesi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçirdiği bir kaza sonucu beyin kanaması geçirerek Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıkla görevine dönmesini temenni ediyoruz."