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AK Partili Meclis üyelerinden kötü haber! Dereye uçtular

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Kasım 2024 21:38 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 21:40
AK Partili Meclis üyelerinden kötü haber! Dereye uçtular

AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Erol Kapucu ve Yakup Urtaç, Giresun'un Alucra ilçesinde trafik kazası geçirdi. Urtaç'ın kullandığı otomobil, yolun buzlanması ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak köprüden dereye uçtu.

Giresun​'un Çamoluk ilçesi AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Erol Kapucu ve Yakup Urtaç, Giresun İl Genel Meclisi toplantısına gitmek üzere yola çıktıkları sırada Alucra ilçesinin Aktepe Köyü yakınlarında kaza yaptı.

Yakup Urtaç'ın kullandığı otomobil, yolun buzlanması ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak köprüden dereye uçtu.

AK Partili Meclis üyelerinden kötü haber! Dereye uçtular - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI 

Kazanın ardından yaralanan meclis üyeleri, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı ve ilk müdahale için Alucra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan ilk müdahale sonrası, yaralıların Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Giresun

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