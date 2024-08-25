AK Partili Yusuf Gökdemir yorgun mermi kurbanı oldu! Partiden tepki geldi

25 Ağustos 2024 17:54 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:56

Karasu'da Yuvalıdere Mahallesi'nde bahçede oturduğu sırada Yusuf Gökdemir bir anda ensesinde hissettiği acıyla şaşkınlık yaşadı. Çevredekilerin ilk kontrolüyle Gökdemir'in ensesinden vurulduğu ve kan aktığı tespit edildi. Acil yardım çağrısı sonrası Gökdemir hastaneye kaldırıldı.

YUSUF GÖKDEMİR'E MAGANDA KURŞUNU

AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Gökdemir kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Gökdemir'in son durumunun iyi olduğu açıklandı.

AK PARTİ'DEN HAVAYA AÇILAN SİLAHLARA TEPKİ

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever sosyal medyadan yaptığı açıklamasında silah sıkma olaylarına tepki göstererek şunları söyledi: “Karasu Yuvalıdere’de bahçede oturduğu esnada yorgun mermi sebebiyle yaralanan İl Başkan Yardımcımız, dava arkadaşımız Yusuf Gökdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çok şükür ki Yusuf ağabeyimizin hayati tehlikesinin olmadığının bilgisini aldım. Yüce Allah’tan şifalar diliyorum. Son zamanlarda artan silah sıkma olaylarının her an masum bir cana sebep olacağını asla unutmayalım. Vurulan sizin kardeşiniz, çocuğunuz da olabilir. Artık bu işe bir son verelim” ifadelerini kullandı.