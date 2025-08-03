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 | Baran Aksoy

AK Parti’nin acı günü! Gözyaşları içinde toprağa verildi

Adana'nın Feke ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti eski ilçe başkanı Şaban İş, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.

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AK Parti’nin acı günü! Gözyaşları içinde toprağa verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 14:55

'nın ilçesinde meydana gelen kazada; Ziraat mühendisi AK Parti eski Çukurova İlçe Başkanı ve Feke Eski Belediye Bşkanı Cuma İş'in kardeşi Şaban İş’in (51) kontrolünü yitirdiği traktör devrildi.

AK Parti’nin acı günü! Gözyaşları içinde toprağa verildi

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şaban İş’in hayatını kaybettiği belirlendi. İş'in cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AK Parti’nin acı günü! Gözyaşları içinde toprağa verildi

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOORAĞA VERİLDİ

Adana’nın Feke ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu İş için Buruk Mezarlığı’nda düzenlendi. Törene AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı ile İş’in yakınları ve parti teşkilatı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası İş, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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ETİKETLER
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