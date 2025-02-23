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 | Özge Sönmez

AK Parti'nin yeni MKYK listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler: Kürşat Zorlu, Mesut Özil...

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi açıklandı. Listede yer alan Mesut Özil, Kürşat Zorlu ve dün Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun dikkat çeken isimler arasında yer aldı. İşte Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri tam listesi...

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AK Parti'nin yeni MKYK listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler: Kürşat Zorlu, Mesut Özil...
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 12:26

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda "Adında AK, ışığında istikbal" sloganlarıyla başladı. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer alan isimler belli oldu. Kongrede ise 1607 delege oy kullanacak.

KÜRŞAT ZORLU LİSTEDE

Listede İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu, Ünal Karaman ve Seyithan İşsiz MKYK'da görev alacaklar listesinde yer aldı.

YENİ KADRODA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Geçtiğimiz dönemde futbolu bıraktığını açıklayan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil de MKYK listesinde yer aldı. Ayrıca listede yer alan Derya Ayaydın ve dün Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun da dikkat çeken isimler arasında.

MKYK listesi şöyle:

İŞTE LİSTELER:

MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (MKYK)

ASIL ÜYE ADAYLARI

1. Abdulkadir Develi
2. Abdurrahman Akyüz
3. Ahmet Baha Öğütken
4. Ahmet Bilal Kıymaz
5. Ahmet Büyükgümüş
6. Ahmet Mücahit Arınç
7. Ali İhsan Yavuz
8. Ayşe Keşir
9. Aziz Babuşcu
10. Belgin Uygur
11. Cengiz Tokmak
12. Cihad Terzioğlu
13. Çiğdem Karaaslan
14. Derya Ayaydın
15. Dursun Ataş
16. Efkan Ala
17. Erkan Güral
18. Erkan Kandemir
19. Eyüp Kadir İnal
20. Fahrettin Yahşi
21. Fatih Sadullah Selam
22. Fatih Şahin
23. Fatma Betül Sayan Kaya
24. Fadime Zehra Şener
25. Gökhan Diktaş
26. Halit Yererbakan
27. Hamza Dağ
28. Hasan Basri Yalçın
29. Hayati Yazıcı
30. Haydar Ali Yıldız
31. Hilal Kalyoncu Koç
32. Hilmi Türkmen
33. Hülya Terzioğlu
34. Hüseyin Yayman
35. İdris Nebi Hatipoğlu
36. İsmet Gergerli
37. Kürşad Zorlu
38. Mahir Ünal
39. Mehmet Kırmızı
40. Mehmet Umut Tuncer
41. Melek Duman
42. Menderes Mehmet Tevfik Türel
43. Mesut Özil
44. Muhammed Faruk Acar
45. Mustafa Demir
46. Mustafa Elitaş
47. Mustafa Hulki Cevizoğlu
48. Mustafa Nedim Yamalı
49. Mustafa Özkan
50. Mustafa Şen
51. Naim Makas
52. Nihat Zeybetçi
53. Nilhan Ayan
54. Osman Gökçek
55. Ömer Çelik
56. Ömer Faruk Besli
57. Ömer İleri
58. Ömer Serdar
59. Önder Matlı
60. Sadettin Hülagü
61. Selçuk Sümer
62. Serap Yazıcı Özbudun
63. Serpil Kavrak
64. Sevan Sıvacıoğlu
65. Sevilay Tuncer
66. Seyithan İzsiz
67. Temel Başalan
68. Türk İslam Karakoç
69. Umut Arman Sonay
70. Ünal Karaman
71. Veli Arslan
72. Yusuf Ziya Yılmaz
73. Zafer Sırakaya
74. Zakir Avşar
75. Ziya Serdar Kılıç

YEDEK ÜYE ADAYLARI

1. Arzu Silin Günaydın
2. Aişe Nur Nacar
3. Barış Özerol
4. Burhan Çakır
5. Mücahit Yanılmaz
6. Fatime Yurduseven
7. Muhammed Emin Saraç
8. Cansın Yılmaz Yaşar
9. Emre Cemil Ayvalı
10. Davut Coşkun Şiviloğlu
11. Büşra Ergenç
12. Ceren Tuncer
13. Fehmi Küpçü
14. Jülide İskenderoğlu
15. Ensar Topçu
16. Serpil Yılmaz
17. Mahmut Eminmollaoğlu
18. Funda Ozan Akyol
19. Harun Armağan
20. Harun Çelik
21. İsmail Kaya
22. Kasım Bostan
23. Mehmet Ali Kurt
24. Mehmet Ali Okur
25. Mehmet Karabay
26. Mehmet Umur
27. Muhammed Ali Uçar
28. Murat Çiçek
29. Mustafa Hasgül
30. Mürsel Çavdar
31. Cemal Bekle
32. Ömer Arvas
33. Sevde Sena Dağlı Akdemir
34. Şebnem Kocaelçi Elgörmüş
35. Şevki Şar

MERKEZ DİSİPLİN KURULU (MDK)


ASIL ÜYE ADAYLARI

1. Abbas Aydın
2. Ayşe Deniz Çelik
3. Büşra Koyuncu
4. Cemaş Sarıhan
5. Mehmet Sarı
6. Melek Çiçek
7. Mir Sedrettin Karahan
8. Muaz Ergezen
9. Muhammet Ali Yılmaz
10. Ömer Faruk Sevgili
11. Salih Çetinkaya
12. Saliha Dönmez
13. Sena İpşirli
14. Zahir Soğanda
15. Zeynep Gül Yılmaz

YEDEK ÜYE ADAYLARI
1. Aydoğan Ahıakın
2. İsmail Can Gökbudak
3. Nureddin Çelik
4. Sinan Ensar Şahin
5. Yıldız Kara

Sıkça Sorulan Sorular

MKYK NEDİR?
MKYK'nın açılımı, Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur. AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. Belirli kişilerden oluşan MKYK üyeleri parti yönetimini oluşturur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakan olur ya da başka görevlere atanırsa üyelikleri devam eder ancak MYK üyesi olamaz. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri parti yönetiminde etkin bir şekilde rol alır.
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