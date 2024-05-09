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Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil pompa önünde takla attı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 May 2024 01:38 - Güncelleme : 09 May 2024 01:38
Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil pompa önünde takla attı

Kayseri'de akaryakıt istasyonunda çarpışan otomobillerden biri takla attı. Takla atan otomobilin yakıt pompasına çarpmaması faciayı önledi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonu içerisinde K.Y.'nin sürücüsü olduğu otomobil, M.A.'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil pompa önünde takla attı - 1. Resim

TAKLA ATTI, YAKIT POMPASI ÖNÜNDE DURDU

Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarken yakıt pompası önünde durdu. Kazanın ardından istasyon çalışanları sürücülerin yardımına koşarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil pompa önünde takla attı - 2. Resim

Polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için istasyon içerisinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan sürücü K.Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil pompa önünde takla attı - 3. Resim

Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller, çekici yarımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil pompa önünde takla attı - 4. Resim

ŞANS ESERİ FACİADAN DÖNÜLDÜ

Otomobilin şans eseri yakıt pompasına çarpmadan durması facianın önüne geçti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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