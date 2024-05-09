Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil pompa önünde takla attı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 May 2024 01:38 - Güncelleme : 09 May 2024 01:38
Kayseri'de akaryakıt istasyonunda çarpışan otomobillerden biri takla attı. Takla atan otomobilin yakıt pompasına çarpmaması faciayı önledi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonu içerisinde K.Y.'nin sürücüsü olduğu otomobil, M.A.'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
TAKLA ATTI, YAKIT POMPASI ÖNÜNDE DURDU
Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarken yakıt pompası önünde durdu. Kazanın ardından istasyon çalışanları sürücülerin yardımına koşarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için istasyon içerisinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan sürücü K.Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller, çekici yarımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
ŞANS ESERİ FACİADAN DÖNÜLDÜ
Otomobilin şans eseri yakıt pompasına çarpmadan durması facianın önüne geçti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı