Akaryakıt istasyonunda faciaya ramak kala! LPG'li aracın patlama anı kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

18 Eylül 2024 10:20 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:20

İstanbul Tuzla'da bir akaryakıt istasyonunda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Park halindeki bir otomobilde gaz kaçağı nedeniyle patlama oldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.