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Akaryakıt istasyonunda faciaya ramak kala! LPG'li aracın patlama anı kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Eylül 2024 10:20 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:20

İstanbul Tuzla'da bir akaryakıt istasyonunda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Park halindeki bir otomobilde gaz kaçağı nedeniyle patlama oldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul​'un Tuzla​ İlçesi Tepeören Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün içinde olduğu park halindeki bir otomobilde gaz kaçağı nedeniyle patlama​ oldu.

Patlama sonrası otomobilden alevler çıkmaya başlayınca istasyondaki görevliler yangın söndürme tüpleriyle araca müdahale etti.

Akaryakıt istasyonunda faciaya ramak kala! LPG'li aracın patlama anı kamerada - 1. Resim

FACİA SANİYELERLE ÖNLENDİ

Yaşanılan olayda kimse zarar görmezken, aracın akaryakıt pompalarının olduğu kısımda patlamaması faciayı önledi. O anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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