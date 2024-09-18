Akaryakıt istasyonunda faciaya ramak kala! LPG'li aracın patlama anı kamerada
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Eylül 2024 10:20 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:20
İstanbul Tuzla'da bir akaryakıt istasyonunda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Park halindeki bir otomobilde gaz kaçağı nedeniyle patlama oldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'un Tuzla İlçesi Tepeören Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün içinde olduğu park halindeki bir otomobilde gaz kaçağı nedeniyle patlama oldu.
Patlama sonrası otomobilden alevler çıkmaya başlayınca istasyondaki görevliler yangın söndürme tüpleriyle araca müdahale etti.
FACİA SANİYELERLE ÖNLENDİ
Yaşanılan olayda kimse zarar görmezken, aracın akaryakıt pompalarının olduğu kısımda patlamaması faciayı önledi. O anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı