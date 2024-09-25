Akaryakıt istasyonunda korkunç anlar! Araç bir anda alev aldı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Eylül 2024 02:17 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 02:22
Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda bekleyen ara bir anda yanmaya başladı. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Solfasol Mahallesi mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda korkunç bir olay meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda bekleyen sürücünün aracı bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇ KÜLE DÖNDÜ
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlere teslim olan araç kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı