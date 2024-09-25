Akaryakıt istasyonunda korkunç anlar! Araç bir anda alev aldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

25 Eylül 2024 02:17 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 02:22

Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda bekleyen ara bir anda yanmaya başladı. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.