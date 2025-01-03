Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza: 2 yaralı

03 Ocak 2025 00:19 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 00:24

Kocaeli'de akaryakıt pompasına çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze​ ilçesinde hafif ticari araç​ akaryakıt istasyonunun pompa bölümüne ve otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza​, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyir halinde olan E.S. idaresindeki 41 AIA 110 plakalı hafif ticari araç, Muallimköy mevkisinde kontrol çıkarak, bir akaryakıt istasyonun pompa bölümüne ve bu sırada park halinde olan otomobile çarptı. Kazada sürücü E.S. ve yanındaki Ü.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AKARYAKIT İSTASYONUNUN KAMERASINA YANSIDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, hafif ticari aracın hızla geldiği, pompa bölümüne ve otomobile çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca görüntüde, otomobilde bulunan yolcunun kazanın ardından panikle araçtan indiği de görüldü.