Akaryakıt yüklü tankerler çarpıştı, yangın çıktı: 1 ölü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Temmuz 2024 02:14 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 02:16
Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü iki tanker çarpıştı. Feci kazada yangın çıkarken sürücülerden biri hayatını kaybetti.
Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 51. kilometresinde feci bir kaza meydana geldi. Ömer Bağtur idaresindeki tanker, İ.T. yönetimindeki tankerle çarpıştı. Kaza sonrası akaryakıt yüklü olan iki tankerde de yangın çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada tanker sürücülerinden Ömer Bağtur olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğunun oluştuğu otoyolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı