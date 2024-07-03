Akaryakıt yüklü tankerler çarpıştı, yangın çıktı: 1 ölü

03 Temmuz 2024 02:14 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 02:16

Savaş alanına döndü! Malatya-Sivas yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Savaş alanına döndü! Malatya-Sivas yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

D-100'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

D-100'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 51. kilometresinde feci bir kaza meydana geldi. Ömer Bağtur idaresindeki tanker, İ.T. yönetimindeki tankerle çarpıştı. Kaza sonrası akaryakıt yüklü olan iki tankerde de yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada tanker sürücülerinden Ömer Bağtur olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğunun oluştuğu otoyolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.