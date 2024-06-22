Akçakoca'da hafta sonu boyunca deniz yasağı geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 01:32 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 01:34
Düzce'de hava durumunun bol rüzgarlı olması ve deniz koşullarını zorlaştırması sebebiyle hafta sonu boyunca 2 gün denize girilemeyecek.
Batı Karadeniz'in gözde tatil yerlerinden Düzce'nin Akçakoca sahillerinde denize girme yasağı geldi.
Akçakoca kaymakamlığından yapılan açıklamada, “ Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 22.06.2024-23.06.2024 tarihleri arasında ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz” denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı