Akçakoca'da hafta sonu boyunca deniz yasağı geldi

22 Haziran 2024 01:32 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 01:34

Batı Karadeniz'in gözde tatil yerlerinden Düzce'nin Akçakoca sahillerinde denize girme yasağı geldi.

Akçakoca kaymakamlığından yapılan açıklamada, “ Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 22.06.2024-23.06.2024 tarihleri arasında ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz” denildi.