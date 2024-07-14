Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Akdeniz 4.2 depremle sallandı Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Akdeniz 4.2 depremle sallandı Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 03:07 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 03:11
Akdeniz 4.2 depremle sallandı Kandilli Rasathanesi&#039;nden açıklama geldi

Son dakika deprem haberi... Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesinden ilk veriler geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son depremler bilgilerine göre Akdeniz'deki 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı kayıtlara geldi. 5 km derinlikteki depremin saati 02.48 olarak açıklandı.

Akdeniz 4.2 depremle sallandı Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...