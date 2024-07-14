Akdeniz 4.2 depremle sallandı Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 03:07 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 03:11
Son dakika deprem haberi... Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesinden ilk veriler geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son depremler bilgilerine göre Akdeniz'deki 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı kayıtlara geldi. 5 km derinlikteki depremin saati 02.48 olarak açıklandı.
Kaynak: tgrthaber.com