Akdeniz açıklarında deprem! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı 

23 Haziran 2024 22:48 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 23:16

Akdeniz'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar da netleşti. Son dakika deprem, Akdeniz'de deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama geldi. Kandili Rasathanesi tarafından depremin Akdeniz açıklarında ve 3.2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Akdeniz'de son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

AKDENİZ'DE SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen 3.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

AKDENİZ'DE MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkez üssü Akdeniz açıkları olan deprem yerin 14.1 kilometre altında Kandilli Rasathanesi'nden resmi açıklama yapıldı.

Akdeniz'de meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...