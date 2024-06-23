Akdeniz açıklarında deprem! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre, Akdeniz açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.1 kilometre olarak ölçüldü.
Akdeniz'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar da netleşti. Son dakika deprem, Akdeniz'de deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama geldi. Kandili Rasathanesi tarafından depremin Akdeniz açıklarında ve 3.2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Akdeniz'de son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.
AKDENİZ'DE SON DAKİKA DEPREM!
Vatandaşlar tarafından hissedilen 3.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.
AKDENİZ'DE MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?
Merkez üssü Akdeniz açıkları olan deprem yerin 14.1 kilometre altında Kandilli Rasathanesi'nden resmi açıklama yapıldı.
Akdeniz'de meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...