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Akdeniz Rodos açıklarında deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ağustos 2024 19:31 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 19:34
Akdeniz Rodos açıklarında deprem oldu! Kandilli Rasathanesi&#039;nden açıklama geldi

Son dakika deprem haberi... Akdeniz'in Rodos açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı.

Akdeniz açıklarında 19.21 sıralarında 3.3 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi'nden gelen verilere göre depremin derinliği 9.7 km olarak duyuruldu.

Akdeniz Rodos açıklarında deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi - 1. Resim

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com
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