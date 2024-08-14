Akdeniz Rodos açıklarında deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

14 Ağustos 2024 19:31 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 19:34

Akdeniz açıklarında 19.21 sıralarında 3.3 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi'nden gelen verilere göre depremin derinliği 9.7 km olarak duyuruldu.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...