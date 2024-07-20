Akdeniz'de deprem: AFAD verileri açıkladı!

20 Temmuz 2024 18:52 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 19:05

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Deprem, çevre yerleşim yerlerinden de hissedildi. Muğla'nın ilçeleri başta olmak üzere çevre illerden de vatandaşlar depremi hissetti.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...