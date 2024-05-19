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Akdeniz'de deprem meydana geldi! Kandilli'den açıklama

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 May 2024 01:49 - Güncelleme : 19 May 2024 01:55
Akdeniz&#039;de deprem meydana geldi! Kandilli&#039;den açıklama

Son dakika deprem... Akdeniz açıkları 3.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

Akdeniz'in Rodos Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde yerin 6.2 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin gerçekleşme saatini 01.36 olarak duyurdu.

Akdeniz'de deprem meydana geldi! Kandilli'den açıklama - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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