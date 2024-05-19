Akdeniz'de deprem meydana geldi! Kandilli'den açıklama
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 May 2024 01:49 - Güncelleme : 19 May 2024 01:55
Son dakika deprem... Akdeniz açıkları 3.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.
Akdeniz'in Rodos Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde yerin 6.2 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin gerçekleşme saatini 01.36 olarak duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com