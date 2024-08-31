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Akdeniz'de deprem oldu: Kandilli'den açıklama

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 04:46 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 04:50
Akdeniz&#039;de deprem oldu: Kandilli&#039;den açıklama

Akdeniz açıklarında Girit ve Rodos adası arasında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi sarsıntıyla ilgili açıklama yaptı. Akdeniz'in kuzeyindeki sarsıntılar devam ediyor. İşte veriler...

Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre Akdeniz'in Rodos, Girit ve Kerpe Adası'nın bulunduğu bölgede 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği 9.8 kilometre olan depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi açıklama  yaptı. Sarsıntı saat 04.17'de kaydedildi.

Akdeniz'de deprem oldu: Kandilli'den açıklama - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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