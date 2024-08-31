Akdeniz'de deprem oldu: Kandilli'den açıklama

31 Ağustos 2024 04:46 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 04:50

Son dakika | Muş'ta deprem oldu! Kandilli ve AFAD'dan sarsıntı için açıklama geldi

Son dakika | Muş'ta deprem oldu! Kandilli ve AFAD'dan sarsıntı için açıklama geldi

Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre Akdeniz'in Rodos, Girit ve Kerpe Adası'nın bulunduğu bölgede 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği 9.8 kilometre olan depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Sarsıntı saat 04.17'de kaydedildi.