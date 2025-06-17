Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, Girit Adası çevresinde kaydedilen depremin derinliğini 5,67 kilometre olarak ölçtü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Saat 18.38'de kaydedilen depremin derinliği 5,67 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise deprem büyüklüğünü 4.3 olarak duyururken merkez üssü olarak Girit Adası çevresini işaret etti.

Akdeniz açıklarında kaydedilen sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.