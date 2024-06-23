Akdeniz'de deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

23 Haziran 2024 11:36 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 11:44

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 4,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin derinliği ise 49.2 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremle ilgili ilk verileri paylaştı. Depremin merkez üssünün Girit Adası olduğunu belirten Kandilli, büyüklüğünü ise 3,8 olarak duyurdu.