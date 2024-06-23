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Akdeniz'de deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
23 Haziran 2024 11:36 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 11:44
Akdeniz&#039;de deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Akdeniz açıklarında sabah saatlerinde deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremle ilgili ilk verileri paylaştı.

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 4,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin derinliği ise 49.2 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremle ilgili ilk verileri paylaştı. Depremin merkez üssünün Girit Adası olduğunu belirten Kandilli, büyüklüğünü ise 3,8 olarak duyurdu.

Kaynak: Tgrthaber.com
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