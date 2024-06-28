Akdeniz'in Girit açıklarında deprem oldu: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
28 Haziran 2024 22:02 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 22:45
Kandilli Rasathanesi Akdeniz'in Girit adası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Merkez üssü Girit Adası açıklarında meydana gelen sarsıntının derinliği 5.3 km olarak açıklandı. Saat 21.28'de kaydedilen depreme ilişkin bir olumsuzluk bildirimi yapılmadı.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.
Kaynak: tgrthaber.com