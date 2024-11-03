Akılalmaz taktiği kötü kokuya yenildi! Yakayı tüten bacadan ele verdiler

03 Kasım 2024 18:09 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 18:16

İzmir Bornava'da evinde hazırladığı düzenekle uyuşturucu ürettiği belirlenen şahıs, etrafa yayılan kötü koku ile yakayı ele verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti ve şahıs tutuklandı.

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Bağ evine kenevir ekti, hakim bile ifadesini ağzı açık dinledi! 'Uyuşturucu satıcılarıyla muhatap olmamak için ektik'

İzmir​'in Bornova​ ilçesinde evine kurduğu sera sistemiyle uyuşturucu​ madde üreten bir kişi, yoğun kokuyla yakayı ele verdi.

İddiaya göre, İnönü Mahallesi'nde yayılan rahatsız edici koku nedeniyle mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Gelen ihbar üzerine bölgeye intikal eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kokunun uyuşturucu madde kaynaklı olduğunu tespit etti.

KENEVİR İÇİN DÜZENEK YAPMIŞ!

Ekipler, sokaktaki binaların çatılarına çıkarak bacaları kontrol ettikten sonra kokunun yayıldığı iki katlı bir binayı belirledi. Düzenlenen operasyonda, binanın dört odasına Hint keneviri yetiştirmek için sera sistemi kurulduğu görüldü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Operasyonda 100 kök Hint keneviri, 20 kilogram esrar​, ruhsatsız bir tabanca, hassas terazi, özel ışıklandırma ve havalandırma ekipmanları ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.