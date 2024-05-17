Akılalmaz görüntüler: 100 litrelik akvaryum dolusu patates kızarmasını 9 saatte yedi!

17 May 2024 11:43 - Güncelleme : 17 May 2024 11:48

Twitter resmen tarihe karıştı: Artık site adresi de X oldu

Twitter resmen tarihe karıştı: Artık site adresi de X oldu

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri şoke etti. Bir genç, beğeni uğruna sağlığını hiçe saydı. 100 litrelik akvaryuma koyduğu yiyeceklerini uzun saatler boyunca tüketen kullanıcı kısa sürede viral oldu.

9 SAATTE BİTİREBİLDİ

Fenomen isim son videosunda ise bir akvaryum dolusu patates kızartmasını 9 saatte yedi. Kullanıcının paylaşımlarına yorum yağarken birçok kişi de bu yaptığının sağlık açısından oldukça zararlı olduğunu söyledi.