Akılalmaz görüntüler: 100 litrelik akvaryum dolusu patates kızarmasını 9 saatte yedi!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
17 May 2024 11:43 - Güncelleme : 17 May 2024 11:48
Sosyal medyada kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Bir genç, 100 litrelik akvaryum dolusu patates kızarmasını 9 saatte yedi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri şoke etti. Bir genç, beğeni uğruna sağlığını hiçe saydı. 100 litrelik akvaryuma koyduğu yiyeceklerini uzun saatler boyunca tüketen kullanıcı kısa sürede viral oldu.
9 SAATTE BİTİREBİLDİ
Fenomen isim son videosunda ise bir akvaryum dolusu patates kızartmasını 9 saatte yedi. Kullanıcının paylaşımlarına yorum yağarken birçok kişi de bu yaptığının sağlık açısından oldukça zararlı olduğunu söyledi.
Kaynak: Tgrthaber.com