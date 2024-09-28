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Akılalmaz görüntüler! Sağlık çalışanından 10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Eylül 2024 08:52 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 08:56

Tokat'ta bir sağlık çalışanı kadının 10 yaşındaki küçük çocuğa yaptıkları izleyenleri hayrete düşürdü. Evinin ziline basıp kaçan çocuğu yakalayan 24 yaşındaki Ö.S yabancı uyrukluğu çocuğu darp etti. O akılalmaz anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Tokat​'ta kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Tokat Diş Hastanesi'nde tekniker olarak çalışan 24 yaşındaki Ö.S. isimli kadın​, evinin ziline basıp kaçtığı gerekçesiyle 10 yaşındaki yabancı uyruklu O.S'yi feci şekilde dövdü.

Akılalmaz görüntüler! Sağlık çalışanından 10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak! - 1. Resim

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Bir süre küçük çocuğun boğazını sıkan sağlık çalışanı​ daha sonra yoluna devam etti. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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