Akılalmaz görüntüler! Sağlık çalışanından 10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Eylül 2024 08:52 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 08:56
Tokat'ta bir sağlık çalışanı kadının 10 yaşındaki küçük çocuğa yaptıkları izleyenleri hayrete düşürdü. Evinin ziline basıp kaçan çocuğu yakalayan 24 yaşındaki Ö.S yabancı uyrukluğu çocuğu darp etti. O akılalmaz anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Tokat'ta kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Tokat Diş Hastanesi'nde tekniker olarak çalışan 24 yaşındaki Ö.S. isimli kadın, evinin ziline basıp kaçtığı gerekçesiyle 10 yaşındaki yabancı uyruklu O.S'yi feci şekilde dövdü.
KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI
Bir süre küçük çocuğun boğazını sıkan sağlık çalışanı daha sonra yoluna devam etti. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı