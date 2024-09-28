Akılalmaz görüntüler! Sağlık çalışanından 10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

28 Eylül 2024 08:52 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 08:56

Tokat'ta bir sağlık çalışanı kadının 10 yaşındaki küçük çocuğa yaptıkları izleyenleri hayrete düşürdü. Evinin ziline basıp kaçan çocuğu yakalayan 24 yaşındaki Ö.S yabancı uyrukluğu çocuğu darp etti. O akılalmaz anlar kameralara saniye saniye yansıdı.