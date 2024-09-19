Akılalmaz hırsızlık kamerada! Çalışır haldeki kargo aracını çaldı

19 Eylül 2024 19:42 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 19:51

Kayseri'de bir şahıs, çalışır haldeki kargo aracını içindeki malzemelerle birlikte çaldı. Çevredeki güvenlik kameralarından 73 saatlik kayıtları izleyen ekipler, hırsızı kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık anı ise kameralara anbean yansıdı.

Kayseri​'de görenleri şaşkına çeviren bir hırsızlık​ olayı yaşandı. Çalışır haldeki kargo aracında şoförün olmamasını fırsat bilen hırsız​, aracı içindeki paketlerle birlikte çaldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kargo firmasına ait, kapıları açık ve çalışır vaziyetteki aracı içerisindeki kargo paketleriyle birlikte çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan 73 saatlik kamera incelemesi sonucu şahsın S.Ç. (27) olduğu tespit edildi. Ekiplerce yapılan operasyonda aracı çalan S.Ç. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, ceza evine götürüldü.

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI

Çalınan malzemelerde ekiplerin arama çalışmaları sonucu ele geçirilirken, tam ve eksiksiz olarak firmaya teslim edildi. Öte yandan hırsızın kargo aracını çalma anıda anbean güvenlik kameralarına yansıdı.