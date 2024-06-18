Akılalmaz kaza kamerada! Araca çarpıp ters döndü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Haziran 2024 09:31 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 09:35
Hatay'da bir otomobil, park halindeki araca çarparak ters döndü, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.
Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nd akılalmaz bir kaza yaşandı. Otomobil, seyir halde ilerlerken park halindeki otomobile çarparak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ARAÇ TERS DÖNDÜ
İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü ters dönen otomobilden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akıl almaz kazaysa güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı